Alexandre Despatie et Rémi-Pierre Paquin sont les têtes d'affiches de la rentrée de Corus

Corus a lancé sa programmation de l'automne 2026 ce mardi matin à Montréal.

Découvrez toutes nos photos du lancement dans la galerie ci-dessous.

Sur la chaîne Historia, on retrouvera deux documentaires originaux, dont le premier d'Alexandre Despatie qui endosse le rôle d'animateur. Le samedi 5 septembre à 20 h, ce dernier plongera dans l'héritage contrasté des Jeux olympiques de 1976.

Quand Nadia Comaneci a sauvé Montréal explore l'ambition démesurée du maire Jean Drapeau et les coulisses d'un chantier pharaonique, tout en retraçant la préparation de nos athlètes pour se mesurer à l'élite mondiale. Entre un stade inachevé et la note parfaite d'une jeune gymnaste, cette histoire révèle comment ces Jeux ont bâti les fondations de notre culture sportive et propulsé le Québec vers la modernité.

De son côté, Rémi-Pierre Paquin tiendra le volant de Zombie Cars : Sauvés de la scrap. Le comédien arpentera les cours à scrap du Québec pour découvrir et raconter, dans chaque épisode, l'histoire d'un véhicule disparu, son impact sur les marchés canadien et québécois, mais aussi l'histoire de toute une époque. Dès le jeudi 8 octobre à 20 h.

Consultez les dates de toutes les nouveautés et les retours des émissions d'Historia ici.

Du côté, de Séries Plus, c'est seulement à l'hiver ou au printemps prochain que nous pourrons découvrir une nouvelle production originale. En effet, la chaîne spécialisée y présentera la quatrième et ultime saison de Bête noire. Cette nouvelle mouture racontera la disparition de Julia Rodriguez, une mère dévouée de 42 ans. Jasmin et Éliane reprendront du service afin de faire la lumière sur cette affaire. Apprenez-en plus sur cette nouvelle intrigue ici.

Pour connaître toutes les dates des émissions doublées de Séries Plus, c'est par ici. À noter que, parmi celles-ci, on retrouve les nouveautés Boston Blue, Sheriff Country, CIA et Hope Valley : 1874.

Télétoon et Télétoon la nuit proposeront de nombreuses séries d'animation doublées, dont vous pouvez découvrir toutes les dates de début ici.

À noter que la nouvelle plateforme Vivéo, disponible à travers Prime Video, permet de consommer la plupart des productions originales ou les acquisitions des chaînes de Corus. C'est votre chance de reprendre le visionnement des précédentes saisons de l'excellente franchise Bête noire ou de rattraper l'irrésistible Annie & Joey.