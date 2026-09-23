Alexa ne croit pas en ce couple d'OD Panama

Nous nous sommes récemment entretenus avec Alexa, qui a quitté l'aventure OD Panama la semaine dernière.

Celle-ci croit déjà avoir deviné qui sera la grande gagnante d'Occupation Double cette année. « J'ai l'impression que ça va être Sab qui va gagner », a-t-elle confié à Showbizz.net.

Par contre, elle considère que le garçon qui fera fondre son coeur n'est pas encore arrivé dans l'aventure. « J'ai l'impression que l'un des gars de la nouvelle batch, qu'on a vu sur Instagram, a de bonnes chances de se matcher avec Sab [photo ici]. Les batchs de gars étaient vraiment différentes cette année et moi, j'aurais vraiment aimé rencontrer la troisième. Ils sont tellement plus mon genre. C'est des gars qui ne se prennent pas trop au sérieux. Ils sont funny et ils sont cute. »

Puis, contrairement au public, elle ne croit pas du tout au couple de Jacob et Rébecca. « Moi, je ne pense pas que ça va durer pantoute! Je n'ai pas eu beaucoup de temps avec Rebecca, mais... ce sont deux personnes complètement différentes. Leur lifestyle est vraiment différent. Jacob court chaque jour. Il est super workout, super healthy. Et Rebecca, elle travaille dans les bars. C'est plus comme party-life genre. »

Jacob était le principal intérêt amoureux d'Alexa dans l'aventure, mais une chose chez lui dérangeait particulièrement l'entrepreneuse de l'Ontario. « Jacob parlait aux caméras et il faisait un show pour le public. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée d'utiliser les caméras avec les boys, dans la cuisine, quand tu es tout seul aussi peut-être, dire ce que tu vas porter à la caméra, etc, mais sur une date, je ne pense pas que c'est la meilleure idée. Quand j'ai eu un one-on-one avec Jacob, il parlait vraiment aux caméras. Je me sentais comme si son attention n'était pas sur moi. Son attention était à faire un show et regarder les caméras. Quand il dit une phrase et qu'il sait que c'est une bonne réplique, on dirait qu'il se tourne vers la caméra pour avoir l'approbation du public. »

Quand tu es sur un one-on-one avec une fille, regarde-la dans les yeux, show interest in her, n'essaie pas de faire pas un show.

À voir si les prédictions d'Alexa auront été justes...

Même si elle n'a fait que deux semaines à OD Panama, nous risquons fort de revoir Alexa dans nos télés, comme elle nous l'a laissé entendre. Voyez pourquoi ici.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.