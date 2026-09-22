Alexa participera-t-elle à OD Tentations au soleil?

L'élimination d'Alexa a été une onde de choc chez les fans d'Occupation Double. Son accent irrésistible, sa personnalité colorée et son attitude positive en ont rapidement fait un coup de coeur des téléspectateurs.

Elle n'aura été que deux semaines dans nos télés, et le public considère que c'est loin d'être suffisant. Comme les candidats des saisons en cours d'OD ont la chance de participer aussi à OD Tentations au soleil après leur aventure, les internautes réclament la présence de la « chicoune » originale dans le dérivé de Crave.

Par contre, Alexa n'y sera pas. Sans nous dire si on lui a fait officiellement l'offre ou pas, elle précise : « J'allais vraiment sur OD pour trouver mon man. Je sais que Tentations, ce n'est vraiment pas ça. Moi, je n'aime pas être performative pour un homme ou essayer d'être sexy pour les autres, essayer de faire un show pour les autres. Moi, je m'en câline de bine s'ils me trouvent sexy ou pas, parce que je suis juste moi-même. Donc là, aller making out avec du monde, faire des petits shows, des petites danses. C'est tellement sexuel. Non, ça ne me tente pas. Je pense que je ferais vraiment un show plate parce que je serais comme genre une fleur dans le coin qui ne veut rien faire. »

Malgré tout, ne craignez rien! Nous reverrons probablement Alexa bientôt sur nos écrans. « J'ai été rapprochée pour plusieurs, plusieurs reality shows. So, on va peut-être me revoir bientôt », a-t-elle confirmé à Showbizz.net.

Nous voilà rassurés!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.

La prochaine saison d'OD Tentations au soleil, toujours animée par Maripier Morin, sera offerte sur Crave au mois de décembre.