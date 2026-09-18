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Le public fait déjà une prédiction sur le couple gagnant d'OD Panama

Êtes-vous d'accord?

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Même si OD Panama a débuté il y a à peine deux semaines, cela n'empêche pas les téléspectateurs d'avoir déjà des hypothèses sur l'identité du couple gagnant.

Ce sont les premières images du voyage de Jacob et Rebecca qui ont encouragé les fans de la téléréalité à émettre ces premières prédictions.

  • « C'est eux autres qui gagnent Jacob et Rebecca 🥰 »
  • « Oh oui, j'aimerais vraiment qu'ils se rendent ensemble jusqu'à la fin. Rebecca c'est ma pref donc j'espère que Jacob c'est un bon gars. »
  • « Rebecca et Jacob je dis ouii!!!!! ❤️ »
  • « Sont tellement beau ensemble pas sens »
  • « Jacob 23 ans Rebecca 24 ans s’entendent bien les 2 blonds, beau bonhomme, belle fille, je leur souhaite le meilleur »

Effectivement, les deux candidats paraissent particulièrement bien agencés. On peut déjà voir des étoiles dans leurs yeux lorsqu'ils se regardent. Se rendront-ils jusqu'à la ligne d'arrivée ensemble? C'est à suivre!

Le texte se poursuit sous la photo.

Voyez des images de leur voyage à la Barbade dans la bande-annonce ci-dessous.

À noter que, ce dimanche, on peut s'attendre à une soirée d'élimination survoltée alors que les garçons, séparés en deux groupes, ont quelques frictions autour de la table.

OD Panama est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

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