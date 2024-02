Alertes : Un mort parmi les personnages principaux dans le prochain épisode?

Nous avons eu la chance de rencontrer l'actrice Mylène St-Sauveur à la Grande soirée & Cause majeure de la Fondation Autiste & majeur.

Nous en avons profité pour discuter avec elle de l'épisode de lundi prochain d'Alertes, soit la conclusion de l'histoire de l'enlèvement de la petite Alice.

D'emblée, l'actrice nous dit : « Le prochain épisode, c'est notre épisode Gémeaux. »

Je pense que ça va frapper les gens à la maison.

« Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une scène en particulier qu'on a fait en plan séquence », indique-t-elle. « Au montage, pour ajouter du dynamisme, elle a été découpée, mais nous, au tournage, on l'a fait en plan séquence avec des effets spéciaux, des tirs. Il y avait des cascadeurs cette journée-là, c'était vraiment impressionnant. »

Nous vous invitons à découvrir un extrait de cette scène, digne d'un film hollywoodien, ici.

« On a passé toute la journée sur cette scène-là », ajoute-t-elle. « Outre le plan séquence, on avait 53 plans à faire, c'était immense comme journée. On était plongé dans l'action. »

Ce qui s'en vient, ça va être troublant parce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui ne s'en sortira peut-être pas vivant.

Évidemment, la comédienne nous intrigue. Qui pourrait bien être le personnage qui risquera sa vie? La réponse la plus évidente serait Cindy, qui a infiltré le groupe terroriste et qui s'est fait démasquer, mais tous les policiers engagés dans cette mission pourraient être victimes d'un tir ou d'une quelconque échauffourée.

Nous avons très hâte de découvrir cet épisode, qui risque de nous river à notre divan.