Alertes : Stéphanie réussira-t-elle à prouver son innocence bientôt?

Stéphanie (Sophie Prégent) a été démise de ses fonctions de capitaine de l'escouade Cerbère après avoir perdu connaissance lors d'un interrogatoire. Comme il y avait des médicaments dans son sang, le directeur Frédéric Lamontagne (Benoit McGinnis) a pris, à contre coeur, la décision de la remplacer par quelqu'un d'autre.

Ce quelqu'un, c'était la petite nouvelle Valérie Murphy (Julie Ringuette) que Stéphanie avait croisée lors de ses rencontres avec les N.A. (Narcotiques Anonymes). Celle-ci semble être la vilaine qui a empoisonné la capitaine pour prendre sa place. Stephanie a rapidement découvert le pot aux roses, mais n'est pas encore en mesure de prouver son point. Dans l'épisode de cette semaine, elle a fait analyser la tasse de café - avec l'aide de Lili-Rose (Mylène St-Sauveur) - qu'elle croyait contenir des traces de drogue. Malheureusement, l'analyse est ressortie non concluante.

Le synopsis de la semaine prochaine nous révèle que Stéphanie recevra « une importante information au sujet de Valérie » lors de sa rencontre avec les N.A. Sans vous révéler d'autres éléments sur la suite de l'enquête de l'ex-capitaine Duquette, on peut vous confirmer que celle-ci ne se conclura pas avant la fin de la mi-saison (rappelons ici que les saisons d'Alertes se terminent toujours en décembre, contrairement à la plupart des autres séries québécoises).

Le dernier épisode sera diffusé le mardi 31 mars, nous en avons donc encore pour quelques semaines à suivre l'investigation de Stéphanie, qui ne lâchera pas le morceau, s'offrant même un petit voyage dans une région éloignée du Québec pour découvrir la vérité.

Il reste tout de même un tout petit doute du fait que Valérie ne soit pas la responsable de la chute de la capitaine. Nous n'avons jamais vu Valérie mettre la drogue dans la tasse de Stéphanie. Tout pointe vers elle, mais si nous avions une vision tunnel?

Chose certaine, la vérité ne nous sera pas révélée avant le 31 mars et rien n'indique qu'il ne faudra pas attendre jusqu'en septembre pour connaître tous les détails de cette histoire.

On salue au passage le travail de Julie Ringuette qui offre une remarquable performance. On aime haïr son personnage qui semble cacher beaucoup de secrets derrière son flegme et ses aptitudes de leader.

Alertes est diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.