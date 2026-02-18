Alertes : Qui démasquera Valérie?

Ce mardi, dans Alertes, Valérie (Julie Ringuette) a été nommée capitaine par intérim, le temps que la situation avec Stéphanie (Sophie Prégent) s'éclaircisse.

On se rappellera que cette dernière a dû visiter l'hôpital après être tombée lors d'un interrogatoire. La plupart de ses collègues pensent qu'elle a rechuté dans ses dépendances, mais les téléspectateurs se doutent bien que sa marraine aux AA est responsable de sa débâcle. Celle-ci aurait tant voulu prendre sa place qu'elle l'aurait drogué avec un des cafés, qu'elle lui apportait chaque matin.

Le public a été révulsé de voir l'enquêtrice s'assoir sur la chaise de la capitaine et prendre possession de son bureau.

« Regarde la, la maudite comme elle jubile, j’espère vraiment que toutes l’équipe va finir par s’ouvrir les yeux et grand à part ça 😡😡😡 »

« J'la trust pas depuis le début... j'espère que Stéphanie va prouver son innocence... je l'adore 💗 »

« Je l'aime pas pantoute elle !!! elle ce dit une amie , bin une amie de même j'en voudrais pas ! »

« Non......J'espère qu'elle va payer pour le mal qu'elle a fait à Stéphanie 😠 »

Maintenant que Valérie a obtenu ce qu'elle voulait qu'adviendra-t-il d'elle? Chose certaine, Stéphanie cherchera à comprendre ce qui lui est arrivé, sachant très bien qu'elle n'a pas rechuté, comme le pense son équipe.

Qui découvrira le pot aux roses? Outre Stéphanie elle-même, quelques téléspectateurs penchent vers Lili-Rose (Mylène St-Sauveur) alors que d'autres croient que Noura (Rasha Abdallah) saura déceler la vérité. D'ailleurs, certains internautes prédisent déjà la chute de Valérie et l'arrivée de Noura dans l'équipe pour la remplacer. Certains y vont même d'une autre prédiction : « Noura et Pelletier vont devenir amoureux ».

Voyez ici ce que nous pouvons voir dire de la prochaine intrigue d'Alertes, dont nous avons vu quelques images à la fin de l'épisode de cette semaine.

Alertes est diffusé les mardis à 20 h sur TVA.