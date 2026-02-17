Voici ce qu'on peut vous dire sur la prochaine enquête dans Alertes

C'est ce mardi que se termine l'enquête complexe sur la disparition de deux adolescents dans Alertes, qui a pris une tournure pour le moins perturbante la semaine passée. Vous verrez que cette conclusion vous fera passer de l'effroi aux larmes et vous ne voulez pas manquer cela!

C'est ainsi que les enquêteurs de Cerbère pourront se lancer sur une nouvelle piste, qui s'avérera certainement tout aussi captivante.

Vous en verrez les premières images au générique de l'épisode de ce soir, alors qu'on aperçoit la comédienne Mylène Mackay (voir ses photos) jouer une femme qui cherche son enfant.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Un célèbre astronaute disparaît en pleine nuit avec son fils. Sarah mentionne que David a des comportements étranges depuis qu’il a arrêté sa médication. Un mystérieux message est entendu sur un poste radio dans la maison de David et Sarah. Un souvenir d’enfance permet à Francis de faire une importante découverte. Stéphanie tente de comprendre ce qui lui est arrivé le jour de la surdose. Renaud a un rendez-vous romantique avec une belle femme rousse.

C'est l'excellent comédien David La Haye (voir ses photos) qui endossera le rôle de l'astronaute disparu David Mailhiot.

On peut d'ores et déjà comprendre qu'il nous entraînera dans une histoire où se mêleront mystères et croyances.

C'est à ne pas manquer les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.

Notons que l'épisode de ce 17 février regorge de surprises, dont une vous fera sourciller. Il y aura notamment une avancée dans le dossier de la Capitaine Stéphanie Duquette, qui a quitté l'hôpital après être retombée dans la dépendance. Valérie Murphy est-elle aussi mal intentionnée qu'on le pense? Voilà un narratif qui nous intrigue particulièrement...