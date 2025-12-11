Alerte nostalgique : Vous pouvez dès maintenant revoir cette populaire émission jeunesse

Télé-Québec fait un beau cadeau aux nostalgiques en rendant disponible, sur sa plateforme web, une série jeunesse qui a marqué le Québec.

En effet, dès maintenant, vous pouvez voir le phénomène culturel Le club des 100 watts, animé par Marc-André Coallier.

Les trois premières saisons sont disponibles.

On y retrouve les comédiens Guylaine Tremblay, Claude Legault, Marc Labrèche et plusieurs autres, à un tout jeune âge.

Dans la capsule ci-dessous, Marc-André Coallier revient sur ces années d'effervescence et sur la manière dont il s'est retrouvé dans ce rôle d'idole des jeunes, un poste qui lui était tout désigné.

💡 Le Club des 100 watts, en ligne dès maintenant sur telequebec.tv! ✨