Cette semaine, le comédien Alain Zouvi a publié une lettre ouverte à Radio-Canada pour demander au diffuseur public de rendre disponible la populaire série 4 et demi....

Actuellement, il est impossible de visionner le téléroman, outre les deux premières saisons, parues en DVD il y a belle lurette.

Lisez sa missive ici.

Radio-Canada a confirmé au Journal de Québec que 4 et demi... reviendrait en ondes à compter de l'été 2027 sur ICI ARTV.

Le plan de match serait de diffuser une saison par année, mais les horaires précis n'ont pas encore été élaborés par la chaîne, nous indique Radio-Canada.

Le service de communication de diffuseur public nous confirme aussi que cette programmation avait été planifiée bien avant la publication de l'interprète du Dr. Constantin.

Pour ce qui est de revoir la série en rafale, il faudra être patient puisque Radio-Canada ne prévoit pas ramener l'intégrale de la dramatique de Sylvie Lussier et Pierre Poirier sur ICI.tou.tv pour l'instant.

Rappelons que 4 et demi.... compte 60 épisodes de 30 minutes ainsi que 133 épisodes d'une heure pour un total 193 sur sept saisons. Le téléroman québécois racontait l'histoire d'un couple, Louis et Isabelle, qui emménage dans un 4 et demi. On suivait aussi leur entourage : amis, collègues et membres de leurs familles.