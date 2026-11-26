L'acteur Alain Zouvi a publié cette semaine une lettre ouverte adressée à Radio-Canada en lien avec la série culte 4 et demi...

« 4 et demi… mérite d'être revu », titre-t-il sa missive, que vous pouvez lire ci-dessous.

Dans celle-ci, il s'indigne du fait que la série de Sylvie Lussier et Pierre Poirier ne soit disponible sur aucune plateforme.

Ce sont généralement des questions de droits d'auteur qui expliquent le fait que de nombreuses productions ne soient pas offertes en visionnement sur demande.

4 et demi... fait partie d'un lot d'émissions - duquel on compte aussi Les hauts et les bas de Sophie Paquin - qui ont complètement disparues malgré leurs qualités et leur pertinence encore aujourd'hui.

Souhaitons que les revendications du comédien soient entendues et que des séries chouchous puissent un jour revivre sous un nouveau format de diffusion.

Lisez sa lettre ouverte à l'attention de la Direction de la programmation et de l'équipe d'ICI TOU.TV, Société Radio-Canada ci-dessous :

« Monsieur, Madame,

Je m'appelle Alain Zouvi, comédien. De 1994 à 2001, j'ai eu le privilège d'incarner Pascal Constantin dans le téléroman « 4 et demi… », de Sylvie Lussier et Pierre Poirier, diffusé sept saisons durant à la télévision de Radio-Canada. Je vous écris au nom du public qui me pose, partout où je passe, la même question : « Où peut-on revoir 4 et demi? » - et à laquelle je n'ai pas de réponse à donner.

La série n'est pas disponible sur ICI TOU.TV. Seules les deux premières saisons - celles de 30 minutes - ont paru en DVD; les épisodes d'une heure, à partir de la troisième saison, ne sont jamais sortis. Aucune rediffusion n'est annoncée. Vingt-cinq ans après son dernier épisode, la majeure partie d'une œuvre qui a marqué une génération de téléspectateurs - des gens qui l'ont regardée en famille, le lundi soir - est devenue introuvable. C'est une perte pour le public, et c'est une perte pour le patrimoine télévisuel québécois, que Radio-Canada a la mission de préserver et de faire rayonner.

Pourtant, tout est en place pour que « 4 et demi… » revive :

Les archives existent : la série a été diffusée jusqu'en 2001, dans des formats de diffusion modernes.

Le public est là : des amateurs publient des épisodes complets de la série sur YouTube, où ils se comptent en dizaines de milliers de vues. La demande est réelle, et elle se mesure. Mais ces copies amateur, aussi bienvenues soient-elles, restent de qualité limitée : c'est la télévision - en ligne sur ICI TOU.TV ou en rediffusion à l'antenne - qui permettrait de revoir « 4 et demi… » dans sa vraie qualité, en entier et dans les règles de l'art.

La maison est prête : ICI TOU.TV est devenu la maison naturelle des classiques de Radio-Canada.

Je demande donc respectueusement à Radio-Canada de considérer la mise en ligne de « 4 et demi… » sur ICI TOU.TV - et, pourquoi pas, une rediffusion à l'antenne. Et j'aimerais comprendre : qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette série de rejoindre son public? Est-ce une question de droits, de coûts de remastérisation, de priorités de programmation? Si c'est une question de demande, elle existe; si c'est une question de moyens, on saura peut-être, ensemble, trouver le chemin.

À celles et ceux qui lisent cette lettre et qui, comme moi, veulent revoir Louis, Isabelle, François, Maryse et Pascal : faites-le savoir. Écrivez à Radio-Canada par son formulaire de relations avec le public, mentionnez « 4 et demi… » en une phrase, et dites simplement que vous voulez le revoir. Une demande venant d'un seul homme se consulte; une demande venant de son public se programme.

Merci d'avoir lu.

Alain Zouvi

Acteur - Pascal Constantin, « 4 et demi »

de 1994 à 2001 »