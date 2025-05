Yan England pose avec sa conjointe connue sur un tapis rouge

Hier soir avait lieu la première médiatique du film Fanny à la Place des Arts de Montréal.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités connues et membres de l'équipe du long-métrage ont posé sur le tapis rouge. De ce nombre figuraient bien entendu la scénariste et le réalisateur du film, Stéphanie Lapointe et Yan England. Ce dernier a d'ailleurs défilé aux côtés de son amoureuse, la journaliste et nouvelle présentatrice de la météo à Salut Bonjour, Marie Andrée Leblond. Pour rappel, celle-ci s'est jointe à l'équipe de l'émission matinale au début du printemps, à la suite du départ de Géraldine Lamarche.

Complices, Marie Andrée et Yan forment un couple depuis plusieurs années déjà et semblent encore à ce jour filer le parfait bonheur. Qu'ils sont magnifiques!

