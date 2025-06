Xavier de Masterchef Junior achète ses coups de coeur en cuisine

La semaine dernière, la première saison de Masterchef Junior Québec s'est terminée par le couronnement de Zoé. À ses côtés, on retrouvait les finalistes Xavier et Harrison.

La même semaine, la boutique Eugène-Allard, dans laquelle on retrouve une vaste sélection d'articles de cuisine et de décoration, a saisi la balle au bond pour publier une vidéo publicitaire dans laquelle on retrouve le sympathique Xavier.

Premier constat : Le jeune homme a déjà bien grandi depuis le tournage de la compétition culinaire!

Voyez la vidéo ci-dessous.

Dans celle-ci, le propriétaire de la boutique offre un chèque-cadeau de 250 $ au jeune Masterchef, pour lui permettre d'acheter tout ce qu'il souhaite dans la boutique.

Ainsi, Xavier se procure des items pour la cuisine, comme des assaisonnements, mais aussi un couteau pour les champignons, un pichet en forme de poisson et une machine à pop-corn.

À propos de cette expérience, Xavier nous disait : « C'était vraiment le fun. Le beau couteau qu'ils m'ont offert, c'était incroyable! Il y a tellement de quantités d'objets pertinents. Il y en a que c'est un pour le look et le style, comme mon petit glou-glou. C'est vraiment drôle! Mais oui, des beaux produits de qualité, c'est fait au Québec. »

On peut dire que Xavier a déjà le discours d'un bon ambassadeur!

Découvrez ici notre entrevue avec Xavier, réalisée le jour même de la diffusion de la finale de Masterchef Junior Québec. Il nous parle de sa rencontre marquante avec Martine Picard.

Sachez aussi que le père de Xavier est chef copropriétaire de ce restaurant au Sagnenay.