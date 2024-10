Véro et Louis posent avec deux de leurs enfants pour un défi sportif important

Ce samedi avait lieu à Varennes, sur la rive-sud de Montréal, la Course 12 h-80 KM au profit de la Fondation Véro & Louis.

Véronique Cloutier et Louis Morissette ont participé à l'évènement, en compagnie de leurs deux plus jeunes enfants, Raphaëlle et Justin.

Voyez la photo au bas de l’article.

La course était divisée en 16 départs, soit 16 boucles de 5 km. Plus de 350 coureurs ont participé à l'évènement qui a permis de récolter 125 482 $.

Rappelons que, plus tôt ce mois-ci, Véro et Louis ont amassé une autre somme impressionnante pour leur Fondation grâce au tournoi de golf. Pas moins de 503 300 $ a été cumulé grâce au soutien de généreux donateurs.

Précisons aussi que, au mois d'août dernier, nous apprenions qu'une nouvelle maison Véro & Louis serait construite à St-Jérôme, dans les Laurentides, au cours des prochaines années.

Véro a présenté un nouveau projet télé dans la section VERO.TV de L'EXTRA d'ICI.tou.tv la semaine dernière. Les deux premiers épisodes de l'émission Je t'attendais, qu'elle coanime avec Jean-Sébastien Girard, sont disponibles dès maintenant. Lisez nos impressions ici.