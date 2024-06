Lundi, des fans de Céline Dion, plusieurs membres de sa famille (photo ici), ainsi qu'une impressionnante quantité de journalistes et artistes étaient rassemblés à la Place des Arts afin d'assister à la première du film Je suis : Céline Dion d'Irene Taylor.

Après 45 minutes de retard au début de la représentation et quelques petits pépins techniques, le film a dû être arrêté à quelques minutes de la fin après qu'une spectatrice ait subi un malaise. « Y a-t-il un médecin dans la salle? », a hurlé l'une de ses voisines de siège. La spectatrice en question a ensuite été prise en charge par un premier répondant. Quand le long métrage a repris, d'autres individus mal en point ont été escortés à l'extérieur de la salle.

La séquence qui a causé un tel émoi en est une on ne peut plus troublante et graphique. On assiste à un spasme violent vécu par la chanteuse après un enregistrement en studio. Les cris étouffés de la diva, ses larmes qui perlent sur son visage crispé, son corps recroquevillé et son regard paniqué ont de quoi déstabiliser, voire traumatiser, l'audience. Nous en avons eu la preuve lundi soir.

Oui, cette scène est perturbante, mais elle est nécessaire pour comprendre la gravité de la maladie de la star.

Soyez donc avertis : lorsque vous visionnerez le documentaire offert à compter du 25 juin sur Prime, il est possible que cette scène vous hante pour longtemps.

Nous vous invitons à lire notre critique du documentaire ici.