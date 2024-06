Photo : Rare sortie public pour les soeurs et frères de Céline Dion

Lundi soir avait lieu, à Montréal, la grande première du documentaire Je suis : Céline Dion.

Si la chanteuse était en direct de New York avec la réalisatrice Irene Taylor, ses frères et soeurs, eux, ont regardé le film depuis la Place des Arts.

Huit d'entre eux ont d'ailleurs défilé fièrement sur le tapis rouge d'Amazon Prime. Voyez la photo du clan Dion au bas de l'article.

D'ailleurs, dans le documentaire, que nous avons eu la chance de visionner, on peut apercevoir des images d'archives de la famille, qui a toujours eu la musique dans le sang.

On découvre aussi des images de la mère Thérèse et du père Adhémar, encore jeunes et amoureux.

Si tout le documentaire est excellent, il y a cette scène à la toute fin qui donnera des frissons à tous les téléspectateurs et qui sera sur toutes les lèvres dans quelques jours, soyez-en assurés. On avait d'ailleurs une pensée pour ses frères et soeurs dans la salle. Même s'ils savaient ce qu'elle traversait, de voir leur petite soeur aussi mal en point a certainement été douloureux.

Je suis : Céline Dion sera offert sur Amazon Prime Vidéo le 25 juin.