Une première expérience de jeu pour Ariane Moffatt : « Ç'a été un exercice de lâcher prise »

La chanteuse Ariane Moffatt n'avait jamais joué de sa vie quand elle a reçu un appel de sa soeur (qui est sa gérante) un bon matin alors qu'elle préparait à déjeuner à ses enfants : « Denise Robert [la productrice du film] aimerait ça te voir en audition pour Nos Belles-Sœurs ».

« J'étais comme : "Hein? D'où ça sort ça? » Il y a l'aspect chansons... mais c'est tout, parce que, la danse, non, pas vraiment, et le jeu, encore moins, mais je me suis dit : "Let's go, on va voir une étape à la fois". J'ai appris un texte et une chanson, pis après ça, j'ai été revue pour trois personnages en tout. Ç'a été un exercice de lâcher prise », nous explique l'interprète de Yvette Longpré.

La chanson qu'Ariane avait à interpréter était celle de la noce : son personnage énumère toutes les personnes présentes à son mariage.

« C'est quasiment un bottin de téléphone », précise-t-elle. « J'ai pratiqué ça dans mon auto, mes enfants la savaient plus que moi. Pendant deux mois, chaque fois que je rentrais dans le char, j'écoutais ça. J'ai fait ce que j'ai pu au max pour essayer de contrôler ce que je contrôlais, pis je me suis laissée aller là-dedans. »

D'ailleurs, la première scène qu'elle a eu à tourner était sa chanson. « Je suis sur un pavé d'église, puis c'est le mariage. C'est comme une photo, alors tout le monde se place pis c'est là que j'énumère tous les gens qui sont là, donc j'ai toute cette chanson-là et des actions. Donc, enlève le chapeau, l'autre éteint la cigarette, prend les enfants, etc. Ça s'est fait sur le site, le jour du tournage. C'était tout un niveau de difficulté pour une première journée... »