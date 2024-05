Ariane Moffatt partage une formidable photo avec ses enfants

Ariane Moffatt a partagé sur son Instagram une magnifique photo de famille sur ses réseaux sociaux, dans le cadre de la fête des Mères.

On peut ainsi la voir en compagnie de ses trois enfants, les jumeaux Paul et Henri, de même que le plus jeune, Georges.

Voilà une petite famille tout ce qu'il y a de plus unie et heureuse!

Rappelons que l'autre maman, qui n'est pas sur la photo, est Florence Marcil-Deneault.

Voyez la photo ci-dessous.

Notons que nous pourrons bientôt voir Ariane Moffatt dans un premier rôle de fiction. En effet, elle fait partie de la distribution toute étoile du film Nos belles-soeurs, qui doit prendre l'affiche le 11 juillet prochain. Voyez la bande-annonce officielle ici.