Un nouveau projet pour Louise Sigouin avec la productrice de Si on s'aimait

Comme beaucoup d'émissions de TVA ne sont pas renouvelées, à commencer par Sortez-moi d'ici et La vraie nature, on peut s'imaginer que la téléréalité Si on s'aimait ne sera pas de retour sur nos écrans de si tôt, à notre grand désarroi.

Par contre, Louise Sigouin n'a pas abandonné les médias pour autant. En effet, l'experte en accompagnement relationnel est l'une des têtes d'affiche d'un nouveau podcast intitulé Tu devrais consulter.

Louise et Marie-Hélène Poirier (productrice de Si on s'aimait) accueilleront des invités toutes les deux semaines dans un espace où les conversations peuvent se faire simplement, sans pression, sans performance, juste avec curiosité.

Voyez la publication officielle ci-dessous.

Les deux femmes invitent les internautes à leur proposer des sujets qu'ils aimeraient voir abordés dans l'émission ou des noms d'invités qu'ils voudraient entendre.

Le premier épisode de Tu devrais consulter arrive sur toutes les plateformes le 26 février 2026.

Précisons que la dernière mouture diffusée de Si on s'aimait en était une mettant en vedette des célébrités cherchant l'amour. D'ailleurs, si Anick Dumontet n'a pas trouvé l'homme des ses rêves à l'émission, elle a annoncé cette semaine que son coeur n'est plus à prendre. Apprenez-en plus ici.