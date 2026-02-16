Anick Dumontet aborde sa relation amoureuse dans une publication inspirante

Dans le cadre de la fête de la Saint-Valentin, l'animatrice Anick Dumontet a fait une publication réjouissante, dans laquelle elle aborde publiquement sa relation amoureuse. En ce sens, elle présente un carrousel de photos dans lequel on peut la voir embrasser son amoureux à plusieurs reprises. Ils sont tellement magnifiques!

Elle partage en ce sens un message inspirant : « Les filles si vous êtes célibataires ne perdez JAMAIS espoir. J’ai rencontré l’homme le plus merveilleux après plusieurs années de célibat… et dans la cinquantaine! Voici des moments de ma dernière année avec mon amoureux. Je vous souhaite de tout cœur de rencontrer le votre bientôt! ♥️♥️♥️💋 »

Si l'identité de son amoureux n'a pas encore été confirmée, chose certaine, ils semblent très heureux ensemble!

Rappelons que lors de sa participation à Si on s'aimait célébrités, Anick avait mentionné être célibataire depuis plusieurs années. Elle cherchait la bonne personne, qui lui permettrait de laisser tomber son armure et lui donnerait envie de s'impliquer à 100 %. Un discours qui ne pouvait que rejoindre de nombreuses personnes dans leurs salons.

Elle semble avoir trouvé le bon, au détour de cette émission qui aura fait beaucoup jaser.

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde!