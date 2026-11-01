Un nouveau mandat d'animation sur scène pour Marc Labrèche

Homme de télé, fier partisan de la culture locale, Marc Labrèche jouit d'une impressionnante cote d'amour provenant du public, qui l'affectionne pour sa légendaire folie et ses multiples projets très populaires. À vrai dire, cette admiration se transmet également auprès des autres personnalités connues, qui voient en lui un artiste d'exception. Il était donc tout désigné pour être l'animateur de la seconde édition du Cabaret des artistes, qui se tiendra décembre prochain!

Dans ce spectacle-bénéfice unique, Marc reçoit plusieurs vedettes - de gros noms, de surcroît - pour partager avec le public la beauté de notre culture, des arts vivants qui composent notre société. Comme un peuple sans culture est un peuple qui se meurt, il est essentiel de maintenir l'intérêt des Québécois pour les différentes formes d'arts qu'il est possible de consommer, et ainsi amasser des fonds pour la cause des artistes dans le besoin.

Pour l'épauler au cours de la soirée, qui prendra place au Théâtre Outremont de Montréal, Marc recevra notamment la visite de Lou-Adriane Cassidy, Virginie Fortin, Catherine Trudeau, Ariane Roy, Marie-Pierre Arthur, Anne-Marie Cadieux, Charles Brunet et Louis-Jean Cormier. Des apparitions surprises sont également prévues, nous dit-on!

Le Cabaret est chapeauté par la Fondation des artistes, qui vise à soutenir la cause des artistes qui peinent à joindre les deux bouts. L'an dernier, grâce à la soirée spéciale et les dons réalisés au cours de 2025, la Fondation a pu aider quelque 870 artistes. Quand on sait que seulement 10 % des artistes arrivent à vivre de leur métier de façon confortable, la mission du programme est plus que nécessaire et revêt une grande importance.

Le Cabaret des artistes 2026 aura lieu le 2 décembre prochain. Il est possible de se procurer des billets ici. Faites vite, les places sont limitées!