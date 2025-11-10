Un nouveau coanimateur bien connu pour Maripier Morin à Rythme FM

Il y a quelques semaines, Maripier Morin et Sébastien Benoît ont fait la paix, après plus de dix ans de querelle. Ils ont d'ailleurs expliqué, en ondes à Rythme FM, les raisons de leur chicane.

[...] tu t'es reculé, tu t'es retiré, tu m'as fait une face de cochon, t'étais enragé noir - Maripier Morin

Un entretien que vous pouvez réentendre ici.

Voilà que les deux animateurs se retrouveront ensemble à la radio. En effet, Sébastien coanimera avec Maripier l’émission du lunch sur Rythme du lundi au jeudi dès 11 h 30, et ce, jusqu’à la période des fêtes.

On se souviendra que la coanimatrice de Maripier, Marie-Ève Janvier, fait actuellement une pause professionnelle pour prendre soin de sa santé. Les détails à ce sujet sont ici.

Plus encore, dès le 17 novembre, Rythme au travail est prolongée d’une heure, s'étirant désormais jusqu'à 17 h pour mieux accompagner les auditeurs jusqu'à la fin de leur journée! Les après-midi seront encore plus musicaux qu’avant.

Une double dose de divertissement signée Rythme et Sébastien Benoit!

Nous avons bien hâte d'entendre les discussions, anecdotes et rires de ces nouveaux complices, que nous sommes très heureux de voir à nouveau complices.