Maripier Morin et Sébastien Benoît mettent fin à une querelle qui dure depuis 10 ans

Cette semaine, dans l'émission Les filles du lunch à Rythme FM, Maripier Morin recevait l'animateur Sébastien Benoît, avec qui elle entretenait une chicane depuis dix ans. Les deux artistes en ont profité pour enterrer la hache de guerre.

La querelle remonte en 2015, alors que Maripier Morin devait participer à l'émission Coups de food. Celle-ci s'est toutefois désistée la veille, puisqu'elle avait deux engagements en même temps, dont l'un - plus lucratif - avec les Alouettes de Montréal.

Évidemment, son absence sur le plateau de Sébastien benoît n'est pas passée inaperçue, d'autant plus que celui-ci a constaté qu'elle l'avait laissé tomber pour aller s'amuser avec les Alouettes. « Il y a même un restaurateur qui m'a appelé pour me dire "as-tu vu elle est où Maripier Morin?" »

« Je suis arrivée pour t'embrasser, tu t'es reculé, tu t'es retiré, tu m'as fait une face de cochon, t'étais enragé noir. Tu m'as regardée avec des yeux méchants que j'avais jamais vus. Tu m'as dit: “Tu as du front tout le tour de la tête de venir me voir, Morin, parce que ça se fait pas ce que t'as fait. Pis je suis en colère contre toi” », raconte Maripier Morin, devant Sébastien Benoît qui avoue être « Monsieur rancune » dans la vie.

Les choses se finissent toutefois bien, puisque les deux artistes ont décidé de faire la paix, après avoir fait le récit mouvementé de cette chicane.

Peut-on penser que Maripier Morin va maintenant pouvoir se reprendre et enfin participer à l'émission Coups de food? Nous le souhaitons et ce serait particulièrement divertissant à voir! Chose certaine, c'est préférable de ne pas se « double booker » cette fois!