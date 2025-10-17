Marie-Ève Janvier annonce un difficile nouvelle

Ce vendredi, l'animatrice et chanteuse Marie-Ève Janvier utilise sa tribune sur les réseaux sociaux pour faire une annonce difficile.

En effet, celle-ci a ressenti récemment les effets plus sévères d'une fatigue qui pèse sur elle depuis un moment déjà. Voilà donc qu'elle annonce se retirer de la radio et de ses réseaux sociaux, pour un moment indéterminé, pour prendre soin d'elle. On se souviendra que celle-ci anime Les filles du lunch sur les ondes de Rythme Fm, en compagnie de Maripier Morin.

Une sage décision, applaudie par ses adeptes et ses nombreux complices de métier.

Elle écrit : « Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours foncé tête première dans ce qui me passionne: La radio, la musique, les spectacles, les comédies musicales, les rénovations, la vie de famille. J'ai souvent enchaîné les projets, les défis, portée par l'adrénaline, la curiosité et le besoin profond de créer, d'apprendre et de me dépasser. Ça me rend heureuse, complète.

Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de m'arrêter parce que cette énergie-là, qui me porte et me pousse d'un défi à l'autre commence à manquer. Bien sûr qu'il y a eu des signes avant aujourd'hui, mais je n'avais pas envie de les écouter, je les repoussais de la main, absorbée dans le feu roulant de la vie...

Mais nous y voilà. Je dois prendre une pause pour me recentrer et retrouver cette énergie vitale qui me pousse à saisir la vie avec passion.

Ouf que ce n'est pas une étape facile. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre, comment vous l'annoncer. Être transparente ou rester vague sur mon absence? Et j'avais le goût de vous dire les vraies affaires.

Je vous annonce donc que je me retire pour une période indéterminée de la radio et des réseaux sociaux, pour me donner le temps et l'espace de me retrouver pleinement, de recharger ma batterie.

Je suis profondément reconnaissante pour tout ce que la vie m'a offert jusqu'à maintenant : les rencontres, les expériences, les émotions partagées. Je garde tout cela avec moi pour me nourrir quand vous allez trop me manquer. »

Voyez sa publication Instagram complète ci-dessous.

Nous lui souhaitons de la douceur, du repos et de la santé pour les mois à venir.