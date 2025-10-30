Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Un mariage de rêve pour Jérémie Jacob de la série Les Armes

Sa conjointe ressemble à la sirène Ariel.

Image de l'article Un mariage de rêve pour Jérémie Jacob de la série «Les Armes »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'acteur Jérémie Jacob s'est marié le 31 août dernier.

Il a épousé sa douce Samuelle Valade, responsable des ventes à la Distillerie Fove, dans un contexte complètement idyllique.

Avec ses longs cheveux roux, la mariée nous fait penser à la Petite sirène. Et que dire de sa robe de princesse!

Voyez des images de leurs épousailles au bas de l'article. Les photos de Matt Smilenot sont époustouflantes.

Nous leur souhaitons du bonheur à profusion!

On peut voir Jérémie actuellement dans la série Les Armes. Il incarne l'adjudant Jean-Moïse Caron.

Le comédien et improvisateur aguerri apparaît aussi dans Big Brother : Le piège, dont les trois premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur Crave.

Il a aussi joué dans À Coeur Battant, Doute Raisonnable et STAT, dans laquelle il incarnait une version jeune de Jacques St-Cyr, le père d'Emmanuelle et Pascal.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50