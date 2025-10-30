Un mariage de rêve pour Jérémie Jacob de la série Les Armes

L'acteur Jérémie Jacob s'est marié le 31 août dernier.

Il a épousé sa douce Samuelle Valade, responsable des ventes à la Distillerie Fove, dans un contexte complètement idyllique.

Avec ses longs cheveux roux, la mariée nous fait penser à la Petite sirène. Et que dire de sa robe de princesse!

Voyez des images de leurs épousailles au bas de l'article. Les photos de Matt Smilenot sont époustouflantes.

Nous leur souhaitons du bonheur à profusion!

On peut voir Jérémie actuellement dans la série Les Armes. Il incarne l'adjudant Jean-Moïse Caron.

Le comédien et improvisateur aguerri apparaît aussi dans Big Brother : Le piège, dont les trois premiers épisodes sont disponibles dès maintenant sur Crave.

Il a aussi joué dans À Coeur Battant, Doute Raisonnable et STAT, dans laquelle il incarnait une version jeune de Jacques St-Cyr, le père d'Emmanuelle et Pascal.