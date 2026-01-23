Un look splendide pour Catherine Chabot pour la première du film Folichonneries

Ce jeudi soir, au Monument-National de Montréal, avait lieu la première du film Folichonneries, qui prendra l'affiche bientôt.

La distribution du long métrage était présente pour l'événement, à commencer par la comédienne principale Catherine Chabot, qui arborait un magnifique look, une longue robe crème. Elle était évidemment au bras de son partenaire de jeu, Eric K. Boulianne.

Voyez nos photos dans la galerie ci-dessous.

Plusieurs artistes ont aussi tenu à assister à la première, qu'on pense à Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte, Penande Estime, Julien Hurteau et Élodie Grenier, Julie Le Breton et plusieurs autres.

Dans Folichonneries, François (Eric K. Boulianne) et Julie (Catherine Chabot), en relation depuis 16 ans et parents de deux enfants, ne parviennent plus à se rejoindre sexuellement. Ils décident d'ouvrir leur couple afin de vivre des expériences « folichonnes » qui leur permettront d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. Polyamour, libertinage, BDSM et fluidité sexuelle s'ensuivent.

Le film, réalisé et écrit par Eric K. Boulianne, en compagnie d'Alexandre Auger, prendra l'affiche partout au Québec à compter du 30 janvier.