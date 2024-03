Un hommage à Janette Bertrand dévoilé le jour de son anniversaire

Ce lundi, les Lauriers de la Gastronomie Québécoise ont dévoilé les finalistes des 17 catégories de prix du gala annuel, mettant en lumière le talent exceptionnel de l'industrie gastronomique québécoise. Animée par Christine Plante, la fondatrice du gala, cette conférence a également annoncé le retour de Francis Reddy pour une seconde édition en tant que co-animateur, aux côtés de Christian Bégin, qui aura l'honneur de remettre le prix hommage. Voyez dans quelle ambiance se déroulait cet heureux dévoilement dans la vidéo au bas de l'article.

Au-delà de cette célébration culinaire, une nouvelle particulièrement émouvante a captivé l'attention : Janette Bertrand, journaliste et animatrice de renom, sera l'illustre récipiendaire du prix hommage cette année. Un choix qui résonne avec force alors que cette grande dame célébrait son 99e anniversaire cette même journée du 25 mars.

Cette décision n'est pas seulement une reconnaissance de sa personnalité inspirante, mais surtout une affirmation de son impact durable sur la culture et la gastronomie québécoises. Avec une carrière vénérable, Janette Bertrand a su captiver et inspirer des générations, laissant une empreinte indélébile sur le paysage médiatique et culturel du Québec. Après tout, ses recettes de “Jambon dans le foin”, sa célèbre “Gougère”, sa “Tarte tatin" et ses “Biscuits à l’anis vert” auront marqués nombreux foyers.

Son ami Christian Bégin lui remettra ce prix lors du Gala le 27 mai prochain. Comme il souligne sa grande reconnaissance envers la femme, marquante dans son parcours, on se doute déjà que l'émotion sera au comble lors du prestigieux événement. L'annonce de cet honneur a suscité une réaction chaleureuse de Janette Bertrand elle-même, exprimant son excitation et son honneur face à cette distinction. Son histoire, son dévouement et son amour pour la cuisine québécoise seront célébrés lors de cette soirée, où elle figurera en bonne place parmi les lauréats et finalistes, symbolisant un héritage à la fois riche et inspirant. Voyez ici la liste complète des lauréats 2024.