Un gros changement capillaire pour Isabelle Gauvin

Cette semaine, Max Gourgues a partagé une nouvelle transformation capillaire de célébrité sur ses réseaux sociaux.

Après Julie Ringuette, c'est au tour de la femme d'affaires Isabelle Gauvin de subir une métamorphose par le coiffeur des stars.

On peut certainement dire qu'elle a osé!

« Isabelle Gauvin est blonde pour la première fois de sa vie!!! 🤯🤍✨ », écrit-il en accompagnement d'une vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article.

C'est le coloriste qui a eu l'idée de ce changement et le résultat est absolument magnifique!

Mentionnons que nous pouvons voir Isabelle Gauvin cette semaine à Un souper presque parfait, alors qu'elle participe à la compétition culinaire avec ses consoeurs de Vie$ de rêve.

D'ailleurs, la troisième saison de la série documentaire est attendue le 19 novembre prochain sur Crave. Une nouvelle entrepreneuse s'est jointe au groupe. Rencontrez-la ici.