Un changement de tête pour Nathalie Simard

Le Festivoix bat son plein actuellement en Mauricie et la chanteuse Nathalie Simard est arrivée en surprise sur la scène du fleuve pendant la performance du groupe pop a cappella pop QW4RTZ.

Elle a interprété son succès « Tourne la page » au son des harmonies vocales de ces quatre talentueux artistes, originaires de Trois-Rivières.

Elle affichait d'ailleurs une toute nouvelle couleur de cheveux, un blond cendré, qui lui va à ravir.

En coulisses, elle a d'ailleurs croisé le chanteur Bruno Pelletier, qui était en spectacle quelques jours plus tôt au même festival.

Il reste encore cinq jours de fête à Trois-Rivières, alors que Simple Plan, Our Lady Peace, Offset, Shaggy et The Fray, entre autres, monteront sur l'une ou l'autre des scènes du Festivoix.

De son côté, Nathalie Simard poursuit les répétitions pour le spectacle musical Évangéline (voyez l'ensemble de la distribution ici), qui promet de nous plonger au cœur d'une histoire d'amour légendaire déchirée par la déportation du peuple acadien.