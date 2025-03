Evangéline : Nathalie Simard fait son grand retour dans une production musicale après 25 ans

Gestev a annoncé ce mardi les détails de sa plus importante création originale : Evangéline | Le spectacle musical.

Cette fresque musicale mettra en scène une distribution toute étoile. D'abord, c'est Maude Cyr-Deschênes, gagnante de la 10e saison de La voix, qui campera le rôle-titre. Elle sera accompagnée sur scène par Olivier Dion (Gabriel), Matthieu Lévesque (Baptiste), Laurent Lucas (Père Félix) et Nathalie Simard (Sœur Marguerite), qui fait son grand retour dans une production musicale après plus de 25 ans. Sa dernière apparition dans ce type de production remonte à Demain matin, Montréal m'attend, en 1999.

Guillaume Rodrigue, Océane Kitura Bohémier-Tootoo, Raphaël Butler, Dominique Côté, Frayne McCarthy, Noémie Durand et Éloi Archambaudoin figurent également au générique.

« Avec intensité et grandeur, cette méga-production musicale raconte l'histoire d'amour des révolutionnaires Evangéline et Gabriel, portés par la flamme ardente de l'Acadie. Encore aujourd'hui, la mémoire de cette époque troublée nous habite. Alors que nous honorons les liens tissés entre le peuple français et la Nation Mi'kmaq, le couple nous entraîne dans une quête épique, empreinte d'espoir et de courage », exprime le metteur en scène et directeur de création Jean-Jacques Pillet.

Le spectacle sera livré, nous dit-on, dans une « saisissante esthétique cinématographique, poétique, contemporaine et moderne, multipliant les scènes épiques, les décors grandioses et déployant une scénographie qui donnera au spectacle une allure de film d'aventure par moments ».

Le spectacle Evangéline sera présenté à compter de février 2026 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, au Grand Théâtre de Québec et au Centre Avenir à Moncton. Les billets pour l'ensemble des représentations seront mis en vente ce vendredi 14 mars, 10 h, au evangelinemusical.ca et gestev.com.