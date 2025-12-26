Un beau cadeau de Noël pour Sara Dufour

Depuis quelques semaines, la chanson « Chu mêlée » de Sara Dufour gravit lentement les échelons du Top 100 francophone des radios.

À chaque étape, la chanteuse partageait son étonnement et sa joie de voir sa pièce grimper le classement.

Voilà que, le 25 décembre, en pleine réunion familiale, elle a révélé que son cadeau de Noël cette année était que sa pièce avait atteint le second rang. « C'est complètement fou! », dit-elle avec des bois d’un renne sur la tête. Voyez une photo au bas de l'article.

Le 10 décembre dernier, elle ne croyait pas que sa chanson allait pouvoir dépasser Les trois accords, Jay Scott et JP Pauzé, et pourtant...

On félicite Sara pour cette grande réussite et lui souhaite un joyeux temps des fêtes avec son amoureux et sa famille!

T'es-tu déjà posé la question

Si t'aimais les filles ou ben les garçons

T'as-tu déjà dit oui quand tu voulais dire non

Et partir à pleurer rendu à la maison

Être en liberté ou ben en prison

Parce que des fois dans ma tête chu mêlée

J'sais pu quel côté y faut regarder

Ouais des fois dans ma tête chu mêlée

Ma mère disait de r'garder d'vant moé