Sara Dufour pose avec son amoureux

Dimanche soir, plusieurs personnalités de milieu de la télévision ont défilé sur le tapis rouge des Gémeaux aux bras de leurs conjoint.e.s.

Sara Dufour y a fait une rare sortie publique avec son amoureux Dominique Hudson.

Ce dernier est un auteur-compositeur-interprète québécois, qui a, entre autres, interprété le rôle d’Aladin dans le spectacle musical Sherazade, les mille et une nuits à la fin des années 2000. Passionné par la musique latine, il a fait paraître quelques albums dans ce style musical au cours de sa carrière.

Il faut dire que Sara Dufour a remporté le prix du public Découverte de l'année. Elle affrontait Marie-Lyne Joncas, Marthe Laverdière, Anglesh Major et Pascale Renaud-Hébert. La chanteuse était complètement sous le choc en allant récupérer son trophée sur scène.

« Ben voyons donc! [...] Ça n'a pas de bon sens! Ah mon Dieu! », disait-elle en sautillant sur scène.

Les gens qui me croisent dans la rue maintenant me disent : "Je t'ai découvert à Zénith!" et je leur réponds : "Moi aussi, je me suis découverte à Zénith."

Elle portait d'ailleurs le même ensemble qu'elle arborait lors de la finale de l'émission animée par Véronique Cloutier.

Parmi les autres couples qu'on voit rarement sur les tapis rouges et qu'on a pu apercevoir dimanche soir, notons Sébastien Delorme et sa conjointe Virginie Bruneau.