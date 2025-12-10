Une bonne nouvelle pour Sara Dufour : « C'est complètement fou! »

La chanteuse Sara Dufour a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux mardi, alors qu'elle marchait dans le froid mordant avec son gros chien Gibson.

« Ceux qui suivent l'épopée de ma chanson "Chu mêlée" dans les radios, c'est complètement fou, ça continue de monter. Ça a commencé genre à 26, 13, ensuite position numéro 9. Après ça, la semaine passée, j'étais en position numéro 7. Puis là, imaginez-vous donc que je suis rendue en position numéro 6!

Là, c'est rendu serré, c'est dur de monter, mais ça monte encore. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis je veux dire merci à toutes les radios. Merci à tout le monde qui écoute la radio et qui demande la toune aux radios. C'est vraiment, vraiment cool. »

Dans cette chanson, Sara aborde les grands questionnements et incertitudes de la vie.

« Entre ton cœur, ta tête, qui qui a raison

T'as-tu déjà voulu être seul mais y'a un party dans l'salon

Ou rêver d'être à deux parce que tout seul c't'un peu long

Fermer la musique pour qui ait pu un son

Ouais des fois dans ma tête chu mêlée

J'veux-tu marcher seule ou à tes côtés

Parce que des fois dans ma tête chu mêlée »

On souhaite à Sara que « Chu mêlée » atteigne les sommets. Parce que, comme elle le dit si bien dans sa chanson : « J'tiens mon boute j'continue d'avancer. Si chu rendue là c'parce j'ai jamais r'culé ».