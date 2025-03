Un an après le décès de Paul Houde, Charles Lafortune publie un texte émouvant

Le 2 mars 2024, Paul Houde décédait des complications d'une chirurgie cérébrale.

En 2025, son grand ami et collègue Charles Lafortune a décidé de commémorer la première année de son décès en publiant un joli texte bien ancré dans notre réalité, et plutôt émouvant, sur ses réseaux sociaux.

Il écrivait ceci : « Il y a un an tu nous quittais, aujourd’hui tu serais scotché aux informations, tu m’enverrais des tableaux comparatifs des éléments similaires à la montée du fascisme allemand des années 30 et ce qui se passe aux USA… tu aurais des statistiques, des citations, des projections… je me sentirais inculte mais tellement chanceux de te connaître de près… comme privilégié. On s’ennuie tous… xxx ».

Plusieurs personnalités et gens du public ont répondu à sa publication en disant qu'effectivement, eux aussi s'ennuient grandement de cet animateur, chroniqueur et encyclopédie vivante.

En effet, il aurait été bien intéressant de l'entendre sur l'arrivée en poste du président des États-Unis et toutes les décisions absurdes qui l'ont succédé.

Si on voit peu Charles Lafortune dans nos écrans ces temps-ci, il n'est pas moins occupé pour autant. À travers sa compagnie Pixcom, il produit plusieurs succès du petit écran, dont Masterchef Québec, Masterchef Québec Junior (qui arrivera ce printemps) ainsi qu'Indéfendable et Alertes. Il est aussi derrière le nouveau docuréalité Les critiques atypiques, dont vous pouvez découvrir la craquante bande-annonce ici.