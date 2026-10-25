Très rare apparition à la télé des enfants de Marilyse Bourke

Quelle joie, quel bonheur, quelle extase que d'avoir été témoin de la féérie insufflée par l'univers musical de Marilyse Bourke, ce samedi à En direct de l'univers! La populaire comédienne s'est avérée généreuse dans ses interventions et humble dans la réception des surprises qui lui étaient offertes, rendant ce moment télévisuel plus que mémorable.

Dans notre salon, impossible de ne pas tomber sous le charme de son charisme à tout casser! Du rire aux larmes, l'étoile de la soirée n'a vraisemblablement pu cacher son émotion en apercevant ses deux enfants, Rachel et Victor, lui offrir une chanson. Tout sourire, le duo a choisi d'interpréter l'intemporel « Emmenez-moi » de Charles Aznavour, un titre bien cher au coeur de la comédienne. Bien qu'il s'agissait d'une très rare apparition télévisée des deux ados, ceux-ci ont su relever le défi avec brio, masquant la timidité par le plaisir de surprendre leur maman.

Voyez-les dans la photo en bas de cet article.

Rappelons qu'ils ont débarqué en studio peu de temps après une véritable surprise dans une surprise pour Marilyse et un autre invité. Les détails ici.

Victor et Rachel ne sont d'ailleurs pas les seuls membres de la famille de Marilyse à s'être prêtés au jeu de l'émission... Leur papa connu, le comédien et réalisateur Philippe Provencher (voir sa photo), est lui aussi apparu quelques minutes plus tard sur le plateau, cette fois avec « J'te trippe dessus », une chanson pas piquée des vers qui lui a permis de clamer son amour à sa conjointe. Comme c'est charmant!

En somme, au gré des performances présentées au cours de la soirée, nous ne pouvons qu'affirmer et clamer que Marilyse a été une invitée d'exception, qui s'est glissée avec doigté dans le rôle qui lui était offert, celui d'une invitée que nous ne sommes pas près d'oublier!

En direct de l'univers est diffusé le samedi sur ICI Radio-Canada Télé, dès 19 h.