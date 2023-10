Top 5 des déguisements de vedettes québécoises les plus originaux

Encore cette année, les vedettes québécoises se sont surpassées en termes de looks d'Halloween.

On vous invite d'ailleurs à découvrir quelques costumes d'enfants de stars ici.

Voici notre Top 5 des déguisements d'adultes les plus originaux en 2023 :

1 - La famille Tardif-Hamelin

Chaque année, Geneviève Tardif et Charles Hamelin font preuve d'une grande originalité lors de cette fête païenne.

Cette fois, les parents ont choisi d'aborder les looks de Taylor Swift et Travis Kelce. Leur fille aînée était une cheerleader et le chien, un arbitre.

On aime tout de ça!