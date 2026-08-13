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Suzanne Clément révèle être en couple

Elle se fait généralement très discrète sur sa vie privée.

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Lors d'un rare passage à Sucré salé ce mercredi, la comédienne Suzanne Clément a fait quelques brèves révélations sur sa vie privée, alors qu'elle se fait généralement très discrète à ce sujet.

C'est ainsi que nous avons appris que la comédienne a retrouvé l'amour.

C'est en parlant de son amour pour les voyages que celle-ci a lancé à l'animatrice Mélanie Maynard : « J'ai rencontré mon copain québécois au Vietnam quand même! »

« Quand même un beau hasard de la vie », a-t-elle ajouté, avant d'indiquer que son conjoint ne la connaissait pas au départ. « Il m'a mélangé avec quelqu'un d'autre. C'est parfait! »

L'identité de son amoureux n'a pas été dévoilée. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

Rappelons que nous retrouverons Suzanne Clément à compter du 15 septembre à 20 h dans la nouvelle saison de STAT à Radio-Canada. Lisez ici ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé a pu nous révéler concernant ce retour très attendu.

Elle tiendra aussi le rôle-titre du film Pauline Julien : Femme pays d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui prendra l'affiche à compter du 25 septembre partout au Québec.

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