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Stéphane Laporte donne des nouvelles récentes de Dominique Michel

« Chez Dodo, c’est lumineux. L’appartement sent les vacances. On y est bien. »

Page Stéphane Laporte
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après Cathy Gauthier, qui a partagé une photo de Dominique Michel pour ses 94 ans, voilà que l'on apprend que Stéphane Laporte a aussi fait une petite visite à son amie le jour de son anniversaire.

« Chez Dodo, c’est lumineux. L’appartement sent les vacances. On y est bien. Immédiatement. Et quand l’hôtesse se pointe le nez, on est comblé », indique-t-il.

Il ajoute : « Dominique est une femme positive. Elle le dit. Et c’est tellement vrai.

Au travail, c’était celle qui ne se décourageait jamais, qui encourageait tout le monde.

En amitié, c’est celle qui est toujours de ton côté. Sur qui tu peux toujours compter.

Elle me montre les photos qui ornent son appartement.

Elle m’en montre une cartonnée d’elle bébé.

Elle la tient dans ses bras.

94 ans séparent la Dodo en noir et blanc et la Dodo en couleurs.

Je devrais plutôt dire 94 ans unissent la Dodo en noir et blanc et la Dodo en couleurs.

Car elle a toujours la même bonté dans les yeux, le même feu. »

Il en profite également pour donner des nouvelles de sa santé : « Et à vous tous qui êtes ses ami.e.s, aussi : sachez que Dodo va très bien, qu’elle est heureuse, bien entourée. Qu’elle prend bien soin de sa chatte Rosie, et réciproquement.

Et que ce soir, elle va manger le bon ragoût préparé par la soeur de Denise.

Bref, dans son appartement, c’est le bonheur, comme au temps de Monsieur Lavigueur. »

Lisez son message complet ci-dessous.

Mentionné dans cet article

Photo de Stéphane Laporte
Stéphane Laporte
Photo de Dominique Michel
Dominique Michel

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