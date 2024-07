Sophie Bourgeois commente son absence du petit écran : « Ce n'est pas un choix »

C'est dans un espace vert paisible que l'animatrice de Sucré salé recevait la sympathique Sophie Bourgeois dans l'épisode de mercredi soir. Mélanie Maynard, heureuse de la retrouver, lui demandait si ses apparitions plus rares à la télévision depuis la fin de L'Échappée, étaient son choix. L'invité a rapidement avoué que ce n'est « vraiment pas par choix » et s'en voit d'ailleurs attristé. Étant maintenant à l'animation de sa propre émission de rénovations sur la plateforme Vrai, elle convient que cette précarité du métier de comédienne lui donne du temps pour autre chose.

Mélanie avoue avoir dévoré Ma maison abandonnée et la décrit comme « une ode à se prendre en main » ou une « fable de l'empowered woman ».

Mais la comédienne explique qu'elle a dû être convaincue, avant de s'embarquer dans un tel projet.

« Quand j'ai reçu le coup de téléphone de Trio Orange j'ai dit non. Je ne suis pas Hugo Girard moi! 5'1, 110 lbs, je ne vais pas faire un show de rénos! »

Là maintenant je ne pense plus du tout comme ça. Mais à l'époque je me disais : "je n’ai pas fait 8 ans d'école pour faire des shows de rénos, c'est pas vrai".

« Je me disais : "je vais écrire des séries!". Et à chaque fois que je construis, ça m'éloigne de tous mes autres projets, de mes autres rêves. » Elle en est donc venue à la conclusion que de faire une série avec son projet, c'était possiblement le meilleur des mondes, avec, bien sûr, quelques conditions.

« J'ai dit "ok" si tu me laisses être au contenu, si je peux exposer toutes les erreurs que j'ai fait [...], si on peut donner le goût aux femmes de se construire et si tu me laisses poursuivre mon rêve d'être complètement autonome, déconnectée d'Hydro-Québec alors que je n'ai pas un cerveau d'ingénieure, si tu me laisses sacrer, pleurer [...] ».

Et à ce jour, là, on veut faire d'autres projets ensemble.

Comme quoi, parfois, sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'il y a de plus profitable! Parce qu'à l'époque de Cornemuse, où elle travaillait la moitié de l'année et voyageait pendant des mois en sac à dos autour du monde, jamais elle n'aurait cru « faire partie de la gang qui paye une hypothèque», expliquait-elle aussi. « Je ne voulais pas faire partie de ce monde-là : métro, boulot, dodo. Et... Finalement... J'ai toujours des goûts de luxe de fou, et qu'il faut que je travaille pour y arriver », racontait-elle.

C'est quand elle s'est séparé du père de ses enfants, Frédéric Pierre, il y a maintenant 11 ans, qu'elle a eu envie de se créer des racines, un chez elle où elle mettrait la main à la pâte. Et à la voir aussi passionnée par ses projets de rénovation, utiliser une scie, c'est à croire que ça a des effets plutôt thérapeutiques!

Ma maison abandonnée est disponible sur la plateforme Vrai.

L'entrevue complète de Sophie Bourgeois à Sucré salé est disponible gratuitement en rattrapage sur TVA+.