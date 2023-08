Entourée de Zozo, son oiseau fidèle, et des « enfanimaux » Kounga l'espiègle kangourou, Rafi l'exubérante ratonne, Bagou le singe tendre et coquin et Tibor le jeune tigre timide, Cornemuse, une chienne vétérinaire bien spéciale, enseigne la douceur et la patience pour surmonter les difficultés. En sa compagnie et celle de leurs familles, les enfants apprennent le partage, les jeux et l’amitié. Cette série vise essentiellement le renforcement de l’estime de soi.