Simon a récupéré son prix gagné à Survivor Québec et en profite!

Comme il a été élu joueur préféré du public à Survivor Québec cette année, Simon Gagnon-Brassard a remporté la location d'un an d'un véhicule Toyota Tacoma d'une valeur de 15 000 $.

Dans une story partagée sur ses réseaux sociaux lundi, on peut le voir au volant de son prix, en route vers les vacances.

Dans les hauts-parleurs de son précieux camion, Simon fait jouer la pièce « J't'en vacances (j'fais c'que j'veux) » de la formation Classe moyenne en collaboration avec Orange Lessard, son confrère de Survivor Québec.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Simon a récemment partagé une vidéo très amusante sur sa réalité en tant que personne malentendante. Voyez-la ici.

Nous lui souhaitons de nouveaux road trip au volant de son beau camion tout neuf cet été!