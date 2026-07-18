Simon de Survivor Québec s'excuse à ses fans dans une vidéo hilarante

Cette semaine, le candidat favori du public lors de la quatrième édition de Survivor Québec, Simon, a partagé une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux. Avec une pointe d'humour, il présente ses sincères excuses à tous ceux et celles qui « trouvent que j'ai l'air bête ».

C'est qu'en raison de sa surdité profonde, Simon avait déjà expliqué qu'il n'était pas tout le temps en mesure de bien suivre les conversations. Et donc, que cela pouvait causer certaines situations hors de son contrôle.

Avec autodérision, il énumère ensuite les moments où son audition a pu lui jouer des tours :

« On s'entraîne ensemble et quand je prends les devants, tu me demandes de ralentir ou que tu me mentionnes que tu as une crevaison, mais je continue mon chemin. Quand on discute dans les vestiaires, mais que je pars vers la douche et que tu continues à parler seul dans le vide. Quand je filtre tes appels classiques et que tes messages vocaux sombrent dans l'oubli. Surtout, à tous ceux que j'ai répondu "Ah oui, vraiment!" sans avoir rien compris de la phrase. Sincèrement, désolé. »

Sous la publication, les éclats de rire pullulent. L'animateur de Survivor Québec, Patrice Bélanger, qui a connu Simon un peu plus tôt cette année lors de son passage à l'émission, s'est quant à lui exclamé : « Hi-la-rant!!!! » On vous invite à regarder la vidéo complète, en bas de cet article. Même si la fin de semaine s'annonce plutôt nuageuse, on peut compter sur Simon pour nous redonner le sourire!

En outre, rappelons que la cinquième édition de la téléréalité québécoise de survie sera très spéciale. Les détails ici.