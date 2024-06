Sébastien Benoît pose avec sa famille en Allemagne

Après avoir dégainé son talent toute l'année, tant à la radio qu'à la télé à la barre de multiples productions populaires, l'animateur Sébastien Benoît a décidé de s'offrir cette semaine quelques vacances bien méritées en famille, en Allemagne. En compagnie de son fils Laurent et de sa conjointe Karine, l'animateur de La Poule aux oeufs d'or a notamment profité de l'occasion pour visiter les somptueux monuments historiques de la ville de Berlin et se détendre sous les chauds rayons estivaux. L'homme aux multiples projets à succès a ensuite voulu gâter ses abonnés en partageant quelques clichés de sa visite au pays germanique, que vous pouvez regarder dans le carrousel ci-dessous :

En outre, le périple européen de Sébastien et de sa famille aura servi de prétexte pour assister à un match du championnat d'Euro 2024, lequel opposait les Pays-Bas et l'Autriche. Envahi par l'émotion, l'animateur de Coups de food a ensuite posé avec les siens et a exprimé ce qui semble constituer le point culminant d'une aventure dont ces grands amateurs de soccer se rappelleront certainement pendant longtemps :

« Euro 2024 à Berlin.

Un match Autriche/Pays-Bas, pourquoi pas? 🇦🇹 ⚽️ 🇳🇱

Une expérience mémorable et colorée!

En trame de fond, la mélodie officielle de @euro2024

la chanson « Fire » du DJ Meduza avec la voix de Ryan Tedder de OneRepublic. »