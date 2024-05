Sebastien Benoit aborde son remplacement de Guillaume Lemay Thivierge à Chanteurs masqués

En famille, Sébastien Benoît foulait le tapis rouge du nouveau spectacle du Cirque du Soleil, Kurios, ce jeudi. Notre équipe a profité de l'occasion pour aller aux nouvelles de l'animateur, qui vient tout juste de débuter les tournages d'un mandat de taille : l'animation de Chanteurs masqués.

Showbizz.net : « As-tu des appréhensions par rapport au fait de reprendre l'animation de Chanteurs masqués après le départ de Guillaume Lemay-Thivierge? »

Sébastien Benoît : « Je suis habitué, écoute. J'ai, avec Julie Houle, pris la relève de Guy Mongrain à La poule [La Poule aux oeufs d'or]. À l'époque, j'ai pris la relève de Véro [Véronique Cloutier] à La fureur. On est tous remplaçables, alors non, je ne pense pas à ça. »

Sérieusement, je vais arriver avec ma propre couleur. Je dois vous dire que le show, c'est le show le plus écouté de la télévision au Canada.

Showbizz.net : « Ça met un tout petit peu de pression quand même? »

Sébastien Benoît : « Ça met un petit peu de pression (rires). La pression, je la partage avec les artistes qui sont dans les costumes, avec mes amis enquêteurs, Mélissa [Bédard], Sam [Breton], Stéphane [Rousseau] et Anouk [Meunier] et en même temps avec toute l'équipe. Je ne veux pas juste porter ça sur mes épaules. C'est vraiment un travail d'équipe. »

Showbizz.net : « Est-ce qu'on vit encore le stress des premières fois en arrivant dans un nouveau show, dans une nouvelle équipe, malgré les années d'expérience derrière la cravate? »

Sébastien Benoît : « Du bon stress. Du stress le fun. J'ai très, très hâte. Je suis content de retrouver un gros plateau de variété, de retrouver l'énergie du public. Tout ça, ça va être malade. »

Showbizz.net : « Si tu pouvais mettre trois noms dans un chapeau de possibilités d'artistes que l'on pourrait retrouver dans une mascotte, lesquels inscrirais-tu? »

Sébastien Benoît : « J'aimerais José Gaudet et Isabelle Racicot, mes deux partenaires de travail. Et on va nommer mon ami Guillaume Lambert qui a été un des premiers de la colonie artistique à me féliciter quand j'ai eu la job. D'après moi, c'est parce qu'il est dans une mascotte. »

Showbizz.net : « Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison? »

Sébastien Benoît : « Du plaisir. Que j'aie autant de plaisir à le faire que j'ai eu du plaisir à regarder l'émission! »

Chanteurs masqués sera de retour dès l'automne, sur les ondes de TVA et TVA+.