Dans le deuxième épisode de Sucré salé de la saison, diffusé mardi soir, Simon Boulerice était en visite dans une journée en arrière-scène de Chanteurs masqués. En effet, tout au long de l'été, il s'invitera dans les coulisses de différentes émissions et spectacles pour montrer aux téléspectateurs l'envers du décor.

Pendant que l'équipe était en pleine séance de mise en beauté et séance photo, le collaborateur habitué du magazine culturel s'est entretenu avec la splendide Anouk Meunier et le futé Stéphane Rousseau, deux habitués de la compétition de chant.

Si vous étiez curieux, Anouk Meunier lui a d'ailleurs confirmé qu'avec sa voix, elle n'avait pas le potentiel d'enfiler un costume et de participer elle-même à la flamboyante compétition. Sa perspicacité comme juge continuera certainement de lui servir, néanmoins. Stéphane Rousseau, lui, a confié à l'intervieweur que s'il avait à enfiler un costume, il rêverait d'un œuf sur pattes... Enchanté, Humpty Dumpty!

Simon a aussi fait la rencontre de Mélissa Bédard, la nouvelle juge-enquêteuse se joignant au panel, puis de Sébastien Benoît, qui sera le nouvel animateur de l'émission. Avec ces deux derniers, il s'est rendu jusqu'au studio MELS, où ils ont d'abord découvert en exclusivité une première mascotte : une énorme licorne au souci du détail qui n'en finit plus de se dépasser dans l'émission.

Enfin, cet entretien aura permis au public de connaître enfin l'identité du quatrième juge-enquêteur en avant-première. C'est Mélissa qui a eu le plaisir de l'annoncer : ce sera l'humoriste Sam Breton qui reprendra sa chaise cet automne. Rappelons que le populaire artiste a mis fin subitement à sa tournée de spectacles Au pic pis à la pelle cet hiver, en raison d'un épuisement. Une décision crève-cœur, mais nécessaire pour sa santé. Plus de détails dans cet autre texte. On souhaite qu'il revienne doucement, en pleine forme. On lui envoie plein de courage!