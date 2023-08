Roxane Bruneau réagit sans détour à une insulte sur son nouveau look

Cette semaine, Roxane Bruneau a partagé une photo de sa nouvelle tête. Voyez le résultat au bas de l'article.

Évidemment, bien des gens ont donné leur opinion sur ce nouveau look.

Une dame a écrit : « Vraiment pas beau ».

La principale intéressée, qui n'a pas la langue dans sa poche, lui a répondu : « Écris-moi en privé pour me donner des conseils mode. Je suis allée voir ton profil et vraiment je crois que tu pourrais en aider plusieurs, tu me sembles être à la fine pointe au niveau fashion. »

C'es définitivement un fléau!

