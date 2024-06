L'autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau annonce une bien triste nouvelle à ses abonnés cette semaine, soit sa séparation de sa conjointe de longue date.

Les deux femmes partageaient leur quotidien depuis six ans. Elles s'étaient fiancées en 2019.

Le message s'avère assez émouvant.

Roxane Bruneau écrit sur ses réseaux sociaux : « Salut tout l’monde c’est Rox.

Y’a des statuts plus facile à écrire que d’autre. Et y’a pas vraiment d’autre façons de vous l’annoncer, alors voilà.

D’un commun accord, Caroline et moi avons décidé de mettre fin à notre belle histoire des 6 dernières années. Ça été toute qu’une « ride » et j’en garderai de précieux souvenirs toute ma vie! On n’a appris tellement de chose ensemble et je suis reconnaissante de tout ce qu’on à vécu.

Caro et moi on a toujours eu un lien particulier elle aura toujours une place au chaud dans mon coeur ❤️ Aujourd’hui l’amour ce transforme en une belle amitié sincère et solide. Ma belle fille restera ma belle fille, je vais continuer de la voir grandir et s’épanouir. Évidemment tout se fait dans le respect, c’est beau et c’est doux malgré le roller coster d’émotion qui accompagne cette décision.

Je vais désactiver les commentaires sous cette publication non pas parce que je n’ai pas envie de vous lire, je vous connais mes Bruno’z sont bienveillants. Mais je veux protéger ceux que j’aime de la méchanceté que cette nouvelle pourrait engendrer.

Roxane xxx »

Nous leur souhaitons à toutes les deux le meilleur pour la suite.

Rappelons qu'après un rôle épisodique dans Indéfendable, nous pourrons voir Roxane Bruneau dans une nouvelle fiction. Les détails à ce sujet sont ici.