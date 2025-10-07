Rare sortie sur un tapis rouge pour Marie-Chantal Toupin

Lundi soir avait lieu à Montréal un tapis rouge et un visionnement bien mystérieux. On avait annoncé aux médias qu'il pourrait découvrir la nouvelle émission animée par Marie-Mai.

Quelques heures avant l'évènement, un communiqué de presse a été envoyé, annonçant ledit projet secret, soit la première édition de Big Brother : Le piège.

La raison pour laquelle les détails de la production n'ont pas pu nous être communiqués avant, c'est parce que le tournage d'une deuxième saison s'amorce dès aujourd'hui et que la nouvelle personne piégée ne devait pas être au courant de l'existence d'une telle émission de pièges.

Pour en connaître davantage sur ce projet complètement délirant qui nous a charmés de A à Z, nous vous invitons à lire notre critique ici.

Plusieurs vedettes de Big Brother Célébrités étaient présentes au Cinéma Starcité lundi soir, dont Coco Belliveau, Mona de Grenoble, Dave Morgan et Patsy Gallant, qui s'est d'ailleurs imposée en reine sur le tapis rouge, prenant des photos avec de nombreux invités. Comme on l'aime cette Patsy!

Une autre star de Big Brother a aussi assisté à l'évènement, soit Marie-Chantal Toupin, qu'on voit rarement dans ce genre d'évènement. On se rappellera que la chanteuse avait participé à la première saison de la téléréalité de Noovo. Elle avait quitté l'émission après trois semaines, une sortie qui avait fait beaucoup de bruit.

Marie-Chantal était accompagnée par son musicien, Pierre Beauregard. Voyez la photo ci-dessous.

Big Brother : Le piège arrive sur Crave le 28 octobre prochain.