Rare sortie en couple pour Simon Boulerice

Mercredi soir, tout le gratin québécois était réuni à L'Espace Saint-Denis pour assister à la première médiatique de la comédie musicale Waitress.

Le sympathique auteur et chroniqueur Simon Boulerice faisait partie des invités de la soirée.

Pour une rare fois, il était accompagné par son conjoint, Philippe Lapointe. Ce dernier est auteur, mais a été par le passé producteur, réalisateur et journaliste. Il a évolué dans les hautes sphères de TVA et a oeuvré dans plusieurs compagnies médiatiques telles que Astral, Cogeco et Entourage.

À noter que vous pouvez voir Simon cet été à la télé dans Bonsoir bonsoir.

