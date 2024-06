Prenez un peu de sucre, un peu de farine et un peu de beurre, ajoutez une distribution étincelante, une trame sonore enivrante et une mise en scène formidable et vous obtiendrez la recette parfaite; la comédie musicale de l'été, Waitress. Présentée du 22 juin au 28 juillet à L'Espace St-Denis, ce dessert bien sucré vous en mettra plein la vue et les oreilles, vous laissant avec le coeur léger, la panse remplie et l'envie de chanter.

Marie-Ève Janvier y interprète Jenna, jeune femme pétillante issue d'un milieu modeste, mais pétri d'amour. Celle-ci rêve secrètement d'une vie meilleure, à l'ombre de son mari violent et possessif, poussée par son désir de vivre de sa passion pour la pâtisserie. Ses aspirations seront toutefois freinées par une nouvelle importante qui viendra bousculer sa vie. Mauvaise nouvelle ou espoir d'un renouveau? Seul l'avenir pourra le dire. Épaulée par ses deux complices du Joe's Diner, et à l'aube d'une romance inattendue, Jenna devra faire des choix. Saura-t-elle trouver la recette du bonheur?

Préparée avec soin avec tous les bons ingrédients, cette proposition estivale nous convie à un véritable festin de couleurs et de bons sentiments. Joël Legendre a fait un travail exemplaire, autant du côté de l'adaptation des textes des chansons, en français pour l'occasion, qu'avec la mise en scène dans laquelle rien n'est laissé au hasard. L'artiste s'est assuré de conserver l'essence des textes originaux, tout en garnissant son offrande de répliques bien québécoises, qui feront s'esclaffer un public conquis d'avance. Il faut dire que la trame sonore de cette comédie musicale, signée par la star internationale Sara Bareilles (« Brave », « Love Song ») ne manque pas d'intérêt. Avec la bonne équipe, le mélange ne pouvait que lever! Tantôt drôle, tantôt inquiétante, tantôt sexy et tantôt attendrissante, l'histoire de cette pâtissière au grand coeur est ici particulièrement irrésistible.

Dans ce contexte, Marie-Ève Janvier tient le rôle de sa carrière avec un personnage émouvant, balloté entre la dure réalité et les rêves sucrés. L'interprète attire tous les regards, faisant virevolter sa voix au même rythme que les tartes. La partition qui lui a été confiée n'en est pas une facile. Elle demande autant de registre que d'énergie et de talent, tous des ingrédients qui composent la performance de la formidable tête d'affiche. À ses côtés, on retrouve la talentueuse Sharon James dans la peau de Becky, une amie fougueuse et dédiée, qui vous fera souvent sourire. Julie Ringuette est quant à elle la charmante Dawn, jeune femme introvertie qui ponctue la pièce de moments d'humour. Le duo qu'elle forme avec Jonathan Caron est d'ailleurs absolument craquant. À ceux-ci s'ajoute un ensemble de comédiennes et comédiens hautement talentueux, qui saupoudrent des bons aromates l'heureuse confection.

Si la première partie sert à mettre la table, la seconde partie, construite en crescendo, ne manquera pas d'émouvoir et d'inspirer. L'interprétation de Marie-Ève Janvier de la chanson « Cachée au fond de moi » (« She Used to Be Mine ») vaut à elle seule le déplacement. La chanteuse a d'ailleurs eu droit à des applaudissements emportés lors de la première médiatique ce mercredi. Entre le drame, l'humour et le sucre, Waitress a tout d'un succulent succès estival!

La pièce est à l'affiche du 22 juin au 28 juillet à L'Espace St-Denis ainsi que du 10 au 31 août à la Salle Albert-Rousseau. Pour les billets, c'est par ici.

* Le spectacle est d'une durée de deux heures, plus une entracte de 20 minutes.